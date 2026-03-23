Inquinamento | allarme allergie Diagnosi cure e prevenzione vademecum del primario Diego Peroni

Pisa, 23 marzo 2026 – “No agli allarmismi, ma serve consapevolezza” perché, il cambiamento climatico incide anche sulle allergie respiratorie: i casi sono in forte crescita anche a Pisa. La primavera è appena cominciata e Diego Peroni, direttore dell’Unità operativa di Pediatria del Santa Chiara, parla delle allergie tra i bambini e non solo. L’ospedale Misericordia a Grosseto ha ricevuto una donazione destinata agli ambulatori di Pediatria e Neonatologia. Confartigianato Imprese Grosseto ha deciso. Professore, è il periodo peggiore dell’anno su questo fronte. Group of dust mites on skin surface - 3D illustration “Le allergie cominciano in questa stagione, visto che il carico di pollini aumenta sensibilmente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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