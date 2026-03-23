INPS bonus 500 euro in arrivo per chi non ha l’assegno di inclusione | pagamenti a marzo

Arrivano novità importanti per chi attende il bonus da 500 euro erogato dall’INPS, legato al Supporto per la Formazione e il Lavoro. Le lavorazioni di marzo sono partite e i pagamenti sono ormai imminenti, ma non per tutti è garantito l’accredito: ci sono infatti condizioni precise da rispettare per non perdere il beneficio. Secondo gli ultimi aggiornamenti, l’INPS ha avviato le lavorazioni relative al mese di marzo, con esiti già visibili nel fascicolo previdenziale per molti beneficiari. Questo passaggio rappresenta un segnale chiaro: gli accrediti sono in arrivo e potrebbero essere disposti entro la fine del mese, in linea con il calendario abituale. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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