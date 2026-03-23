iniezioni senza abilitazione operatrice denunciata

CASTEGGIO (Pavia) Esercizio abusivo della professione infermieristica. È l’accusa mossa nei confronti di un’operatrice socio-sanitaria, in possesso appunto della qualifica di Oss, ma che avrebbe ampliato illecitamente le sue mansioni nella casa di riposo dove lavora a Casteggio. Le indagini sono scattate proprio a seguito di un esposto formale presentato ai carabinieri dal direttore generale della Rsa, che ha chiesto ai militari di indagare su alcune anomalie nella gestione degli anziani all’interno della struttura. Non si tratta comunque di azioni volontariamente svolte a danno degli anziani, senza ipotesi di maltrattamenti. Ma i sospetti di comportamenti illeciti sono stati riscontrati dalle attività d’indagine, che hanno trovato riscontri “inequivocabili“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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