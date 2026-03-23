Calciomercato Lecce: i giallorossi blindano il proprio talento! Ufficiale il riscatto, di chi si tratta e il comunicato del club Calciomercato Inter: rivoluzione a centrocampo e in porta. Due nomi scalano le gerarchie, cosa succederà davvero in estate Calciomercato Juventus: sirene per Cambiaso, un top club europeo ha messo nel mirino l’esterno bianconero! Cosa succederà in estate Orsolini Bologna, il doppio no di Gattuso e la crisi che sembra non finire più: adesso anche il futuro è un rebus! Mercato Torino, non solo Simeone: anche Vlasic può partire! I club in agguato e l’incognita Mondiale Como da sogno verso la Champions League: dal nodo stadio alle regole del Fair Play Finanziario. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Infortunati Lazio: quando tornano Zaccagni, Basic, Gila e Cataldi. I tempi di recupero per rivederli in campo, ultimissime

Articoli correlati

Infortunati Lazio, aggiornamenti completi sulle condizioni di Gila, Pedro e Basic. Le ultimissimeMercato Milan, dal Belgio conferme: Tresoldi è il nome in cima alla lista per l’attacco.

Lazio, i convocati per il Cagliari: torna Zaccagni. Out Gila, Basic, Gigot, Lazzari e PedroLa Lazio, reduce dal ko interno contro l'Atalanta, si appresta a tornare in campo per sfidare il Cagliari nella 26ª giornata di Serie A.

Una selezione di notizie su Infortunati Lazio

Temi più discussi: L'esito degli esami clinici per Rafael Leao; Indisponibili Serie A: infortunati e squalificati della 29ª giornata; FLASH – Lazio, tegola Zaccagni: è lesione muscolare! L’esito degli esami e i tempi di recupero; Infortunio per Zaccagni durante Lazio-Milan, c'è lesione: quando torna, i tempi di recupero e quante partite salta.

Infortunati Lazio | Cataldi, Basic e Romagnoli: il report medicoInfortunati Lazio - Tripla novità in casa Lazio sulle condizioni di Cataldi, Basic e Romagnoli: esiti degli esami e cosa filtra ... fantamaster.it

Infortunati Lazio, doppia novità: tegola Cataldi e come sta RomagnoliInfortunati Lazio - Doppia novità in casa Lazio sulle condizioni di Cataldi e Romagnoli: esiti degli esami e cosa filtra verso il Milan ... fantamaster.it

La sosta per le Nazionali è un toccasana per il recupero di alcuni infortunati della Lazio, che potrebbero tornare a disposizione in aprile. #SSLazio #AvantiLazio #ForzaLazio #MaurizioSarri #infortuni #lazionews x.com

Infortunati Lazio, il punto della situazione Cosa succede in vista del Bologna facebook