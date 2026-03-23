Scoperta la corteccia prefrontale ventromediale (vmPFC) come area chiave dell’incoerenza morale: anche chi conosce i principi etici può fallire nell’applicarli nel comportamento quotidiano.. Un nuovo studio condotto dai ricercatori dell’Università della scienza e della tecnologia della Cina ha identificato la regione del cervello associata all’incoerenza morale, quel fenomeno per cui alcune persone “predicano bene ma razzolano male ”. La scoperta, pubblicata sulla rivista Cell Reports, indica che la corteccia prefrontale ventromediale (vmPFC) gioca un ruolo cruciale nell’integrare onestà e tornaconto personale per guidare le azioni quotidiane. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Individuata la regione cerebrale dell’incoerenza morale: la corteccia prefrontale ventromediale

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