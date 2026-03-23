Tempo di lettura: < 1 minuto Non è un caso isolato. Dopo il clamoroso equilibrio registrato a Paupisi, arriva un’altra fotografia sorprendente dal territorio: anche in un altro comune della provincia il referendum sulla giustizia si chiude con una perfetta parità. A Pietraroja il risultato è ancora più emblematico nei numeri: 97 voti per il Sì e 97 per il No, con una sola scheda bianca a spezzare – ma solo formalmente – un equilibrio totale. Nessuna prevalenza, nessuna oscillazione: il corpo elettorale si è diviso esattamente a metà. Un dato rarissimo, che rafforza l’immagine di un territorio capace di esprimere, in alcuni casi, una divisione matematica delle opinioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Incredibile nel Sannio: un altro comune chiude in perfetta parità, il dato è surreale

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