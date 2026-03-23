Momenti di forte tensione in uno degli scali più trafficati degli Stati Uniti, dove una situazione improvvisa ha mandato in tilt l’intero sistema dei voli. Nelle prime ore della giornata, un episodio ancora poco chiaro ha costretto le autorità a intervenire con misure drastiche, bloccando completamente le operazioni e generando disagi a catena. Passeggeri fermi, voli sospesi e traffico congestionato: il quadro si è complicato rapidamente. Scontro tra aereo e veicolo: paura a LaGuardia Airport. L’incidente si è verificato presso l’aeroporto LaGuardia Airport, situato nel distretto del Queens a New York. Secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità, un aereo della compagnia Air Canada è rimasto coinvolto in un impatto con un veicolo operativo sulla pista 4. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Incidente tra aereo e veicolo in aeroporto: sospesi tutti i voli

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