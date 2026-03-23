Alfonsine (Ravenna), 23 marzo 2026 – Sono in corso di accertamento, da parte del personale della Medicina del Lavoro dell’Ausl e dei carabinieri della locale Stazione, le cause del pauroso infortunio sul lavoro verificatosi questa mattina intorno alle 9.30 alla Fruttagel di Alfonsine, dove un 50enne italiano, titolare di una ditta di manutenzione, mentre si trovava all'interno di un silos è caduto da un’altezza di circa otto metri. Sul posto è intervenuta un’ambulanza unitamente ai vigili del Fuoco, ai carabinieri di Alfonsine e all’ elicottero di Ravenna Soccorso. Le operazioni di soccorso dell’uomo, rimasto cosciente, ha richiesto un paio di ore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incidente sul lavoro alla Fruttagel di Alfonsine, 50enne precipita nel silos: è gravissimo

Articoli correlati

Portoferraio | Incidente sul lavoro, operaio 50enne precipita nel vuoto: è graveÈ successo nel pomeriggio di lunedì 9 febbraio in zona Valcarene, l'uomo secondo quanto raccolto stava lavorando ad una villetta in costruzione...

Incidente sul lavoro: gravissimo operaio di 32 anni colpito alla testa mentre smonta le strutture metallicheSan Polo d’Enza (Reggio Emilia), 9 gennaio 2026 – Un gravissimo infortunio sul lavoro si è verificato questa mattina, intorno alle 7,30, presso...

Una raccolta di contenuti su Incidente sul lavoro alla Fruttagel di...

Incidente alla Fruttagel, il ferito è un 50enne di una ditta esterna: è rimasto cosciente e trasportato in ospedale in elicotteroAlfonsine, infortunio sul lavoro in una ditta agroalimentare: operaio 50enne cade in un silos alto circa 8-10 metri, due ore per estrarlo ... ravennaedintorni.it

Grave incidente sul lavoro ad Alfonsine: uomo precipita in un silos e trasportato in elicottero al BufaliniIncidente sul lavoro alla Fruttagel di Alfonsine, dove un 50enne, è precipitato all’interno di un silos contenente materiale vegetale ... ravennanotizie.it