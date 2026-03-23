Due persone sono morte nello scontro tra un aereo della Air Canada con un camion dei pompieri sulla pista 4 dell’aeroporto LaGuardia di New York la scorsa notte. Lo scrive Cnn citando un funzionario delle forze dell’ordine. A perdere la vita sono stati il pilota e il co-pilota del velivolo, mentre altre tredici persone sono rimaste ferite. La ricostruzione dell'incidente Il volo Air Canada 8646 era operato dal vettore regionale Jazz. Secondo i video e l’audio del Federal Aviation Administration, si è scontrato poco dopo l’atterraggio con un camion su una pista dello scalo intorno alle 23.30 di ieri ora locale (le 5.30 in Italia) e ha riportato danni. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Incidente su pista tra un aereo di Air Canada e un mezzo dei pompieri allo scalo LaGuardia di New York, due morti. Sospesi i voli

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