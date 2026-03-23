New York, 23 mar. (Adnkronos) - Incidente oggi all'aeroporto LaGuardia di New York. Un aereo Air Canada in fase di atterraggio si è scontrato con un camion di soccorso e antincendio per aeromobili dell'Autorità Portuale sulla pista 4. Il bilancio è di due morti. Lo riferiscono alla Nbc due fonti a conoscenza delle indagini. Le vittime sono il pilota e il copilota, hanno precisato le fonti. Un sergente e un agente del dipartimento di polizia dell'Autorità Portuale hanno riportato fratture agli arti e sono stati ricoverati in ospedale in condizioni stabili. Secondo le fonti, l'aereo stava per terminare la fase di atterraggio, procedendo a circa 48 kmh, quando è avvenuta la collisione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Incidente all'aeroporto LaGuardia di New York, aereo in fase di atterraggio si scontra con un veicolo: morti pilota e copilota

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Air Canada Jet Hits Fire Truck at LaGuardia, Fatal Crash#LaGuardia #AirCanada #BreakingNews

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