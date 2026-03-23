Incendio Sannazaro nasce il comitato | un piano concreto per ricostruzione rapida Stop a donazioni spontanee | VIDEO

Non solo solidarietà, ma una strategia chiara per ripartire dopo il rogo di febbraio. Attorno al Teatro Sannazaro prende forma un’alleanza tra istituzioni, imprese e gestori storici per definire tempi, risorse e responsabilità della ricostruzione. Al centro, la linea netta di Sasà Vanorio e Lara Sansone: stop alle donazioni spontanee dei cittadini e sostegno ai teatri solo attraverso il pubblico in sala. Intanto si lavora su due fronti urgenti: l’acquisizione pubblica dello stabile da parte del Ministero della Cultura e la ricerca di una nuova casa temporanea per garantire continuità a lavoratori e stagione artistica. Fare chiarezza sul comitato nato per ricostruire il Teatro Sannazaro dopo l’incendio di febbraio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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