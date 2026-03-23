Incendio Crans-Montana | il 31% degli svizzeri scarta i

Un terzo degli svizzeri ritiene eccessivi i 50mila euro di risarcimento federale previsti per le vittime del tragico incendio di Crans-Montana. Il sondaggio LeeWas, pubblicato da testate locali, rivela che il 31% della popolazione vede questa somma come un sovraccarico finanziario in aggiunta alle coperture assicurative private e cantonali. L’incidente mortale si è verificato nel locale seminterrato di Le Constellation, gestito dai coniugi Moretti, dove l’uso improprio di candele pirotecniche ha innescato un flashover a oltre 600 gradi. La tragedia ha costretto la Confederazione a intervenire con una cifra fissa, scatenando un dibattito acceso sulla responsabilità civile e sull’opportunità di spendere fondi pubblici quando esistono già meccanismi assicurativi attivi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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