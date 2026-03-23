A urne ancora aperte c’è un primo dato molto particolare che arriva dal Veneto. Alle 23 il voto per il referendum “batte” quello per i deputati. In 126 comuni di Rovigo e Padova si vota infatti anche per le suppletive alla Camera nel collegio uninominale 2-01, che comprende l’intera provincia di Rovigo e 35 comuni di Padova, e e nel collegio 2-02, che comprende 41 comuni padovani. Si vota per eleggere due deputati per riempire i posti lasciati liberi dal presidente della Regione Alberto Stefani e dal suo assessore Massimo Bitonci. E domenica sera, in questi comuni, l’affluenza è stata più alta per il quesito sulla riforma costituzionale, con uno scarto medio di oltre sei punti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - In Veneto il voto per il referendum batte quello per le suppletive alla Camera: l’affluenza alle 23 è più alta di 6 punti

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