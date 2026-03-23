In tanti mobilitati per difendere la Costituzione la soddisfazione del comitato Giusto dire no
"Avere giudici indipendenti, liberi da condizionamenti, ha permesso questa evoluzione, nello spirito della Costituzione. La riforma proposta metteva in pericolo questa possibilità. I cittadini lo hanno capito e hanno voluto difenderla" L’articolazione aretina del comitato “Giusto dire no” accoglie con soddisfazione il risultato referendario. “Il dato dell’affluenza alle urne, superiore alle aspettative, è senz’altro un segnale positivo, segno di attaccamento alla Costituzione e di attualità dei suoi valori”, spiega il comitato in una nota."Se in tanti si sono mobilitati per recarsi alle urne è stato per la difesa di una Costituzione che ha garantito 78 anni di pace e progresso. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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