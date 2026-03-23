FIRENZE – Il corso sull’uguaglianza di genere è stato al centro dell’iniziativa che ha riunito a Firenze circa mille insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria. Tra i protagonisti dell’evento inaugurale anche Gino Cecchettin, padre di Giulia e presidente della Fondazione Giulia Cecchettin, promotrice del progetto insieme al dipartimento Forlilpsi dell’Università di Firenze. Il corso sull’uguaglianza di genere rappresenta una delle prime esperienze strutturate in Italia dedicate alla formazione dei docenti su questi temi. L’obiettivo è fornire strumenti concreti per affrontare stereotipi e disuguaglianze già nelle prime fasi della crescita. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - In tanti al corso sull’uguaglianza di genere di Gino Cecchettin

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