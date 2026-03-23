In moto a 139 km h bruciando il rosso | il video presagio sul Tik Tok di Mithum
Il 23enne morto con l'amica Elisa Dranca nel tragico incidente a Milano aveva postato alcune sue "imprese" sui social. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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Morti nell'incidente tra moto e taxi a Milano, il dramma di Elisa e Mithum per il semaforo rosso "bruciato"La moto che tira dritto all’incrocio nonostante il semaforo rosso, poi il violentissimo impatto con il taxi, che si ribalta di lato.
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