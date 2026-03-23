In moto a 139 km h bruciando il rosso | il video presagio sul Tik Tok di Mithum

Da ilgiorno.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 23enne morto con l'amica Elisa Dranca nel tragico incidente a Milano aveva postato alcune sue "imprese" sui social. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

in moto a 139 km h bruciando il rosso il video presagio sul tik tok di mithum
© Ilgiorno.it - In moto a 139 km/h bruciando il rosso: il video "presagio" sul Tik Tok di Mithum

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