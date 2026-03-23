in calo precipitazioni e risorsa idrica rinnovabile

La tendenza è negativa. Ossia, calano le precipitazioni totali e anche la cosiddetta risorsa idrica rinnovabile. Un andamento che, come emerge dalle valutazioni prodotte dall’Ispra attraverso il modello Bigbang, è costante nel periodo che dagli anni 50 arriva sino al 2025. Nel 2025 un calo del 9% Nel 2025, infatti, le precipitazioni totali in Italia sono state pari a 963,4 millimetri, pari a circa 291 miliardi di metri cubi, in calo di circa il 9% rispetto al 2024, anno considerato dagli esperti «particolarmente piovoso». «Il 2025 fa però segnare un lieve aumento del 2% rispetto alla precipitazione media annua del periodo 1991–2020, ultimo trentennio climatologico, che ammonta a circa 285 miliardi di metri cubi - sottolineano dall’Ispra-. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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