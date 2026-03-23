Inaugurato il "Meet Italian Brands 2026". Alla Mostra d'Oltremare 100 imprese del territorio a confronto con 100 buyer stranieri per stringere accordi produttivi e commerciali. “Napoli è un punto di riferimento per la filiera della moda: non solo offre una vetrina qualificata per abbigliamento, accessori, calzature e pelletteria, ma soprattutto avvia occasioni di confronto tra imprese, buyer e operatori internazionali. La filiera della moda in Campania rappresenta una delle eccellenze del sistema produttivo nazionale: seconda in Italia per numero di imprese del settore e prima nel Mezzogiorno.” “Il Ministero – continua Urso nella missiva - riserva massima attenzione alle piccole e medie imprese, asse portante del nostro sistema produttivo. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Imprese, inaugurato il “Meet Italian Brands 2026” alla Mostra d’Oltremare

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