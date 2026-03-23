Un cambiamento silenzioso ma strutturale sta ridefinendo l’economia italiana, dove un’impresa su quattro guidata da cittadini stranieri è oggi diretta da una donna. I dati più recenti del Centro di ricerca Idos rivelano che tra il 2011 e il 2024 le attività guidate da donne migranti sono esplose del 56%, raggiungendo circa 164 mila unità operative. Questa crescita rapida segna una rottura con la narrazione pubblica che associa spesso le donne straniere esclusivamente al lavoro domestico o alla vulnerabilità. Mentre il dibattito rimane polarizzato sui temi della sicurezza e dell’emergenza migratoria, questi numeri raccontano una storia parallela fatta di iniziativa imprenditoriale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Imprenditrici migranti: +56% di imprese, sfidano

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