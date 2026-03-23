Ciro Immobile ha segnato il suo primo gol in Ligue 1 con la maglia del Paris Fc. Il suo è stato anche un gol decisivo, perché il match contro il Le Havre è terminato 3-2. Inoltre, questo era uno degli scontri salvezza che dovrà affrontare l’altra squadra di Parigi. Il Paris Fc ora è a 31 punti, ha staccato proprio il Le Havre che è rimasto a 27; la zona retrocessione dista 14 punti. Le Parisien scrive: È una delle belle soddisfazioni della partita di Ligue 1 tra il Paris Fc e Le Havre di questa domenica. Ciro Immobile, acquisto di punta del club della capitale in inverno, si è sbloccato con la nuova maglia. “È un gol che lo libererà da un peso enorme”, ha commentato il suo allenatore Antoine Kombouaré in conferenza stampa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Immobile segna il suo primo gol con il Paris Fc: “Vorrei restare a Parigi un altro anno”

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