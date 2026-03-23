Imma Tataranni surclassa il Torneo del Milionario Bene Fazio e Le Iene
Gli ascolti della domenica televisiva vedono su Rai1 la serie Imma Tataranni – Sostituto procuratore stravincere la serata con una media di 4.099.000 spettatori pari al 25.3% di share. Su Canale5 Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo si ferma invece a 1.851.000 spettatori con uno share del 14.9%. Su Rai2 il film Martedì e venerdì intrattiene 339.000 spettatori (1.8%). Su Italia1 Le Iene presentano: Inside conquista 916.000 spettatori con l'8.2% (anteprima: 886.000 - 4.5%). Su Rai3, dopo PresaDiretta Open (762.000 – 3.9%) e la presentazione (867.000 – 4.4%), Riccardo Iacona con PresaDiretta raggiunge una media di 923.000 spettatori pari al 5.1% (PresaDiretta Più: 684. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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