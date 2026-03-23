Galliano tiene sotto pressione la pm, anche durante il caso di puntata che riguarda la morte, a distanza di tre mesi, di un padre e di una figlia. In entrambi è stata trovata nel sangue una sostanza psicotropa che induce alla distorsione del tempo e della realtà. Sulla morte della giovane Gloria aveva indagato Galliano quando lavorava a Potenza. Il caso era stato chiuso. Dopo qualche settimana viene riaperto: al procuratore era sfuggito un dettaglio. In quel periodo stava vivendo un momento difficile della sua vita, era stato lasciato dalla compagna per una donna. Imma risolve il caso grazie all’occhio vigile di Diana e a Romeo e Giulietta di William Shakespeare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Imma Tataranni, la terza puntata: il no a Mike, Imma non è pronta ad amare?

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