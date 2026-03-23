La quarta e definitiva puntata di Imma Tataranni 5 sarà trasmessa domenica 29 marzo 2026 su Rai 1, portando a conclusione le indagini dello Sostituto Procuratore nella città di Matera. Mentre la protagonista si dedica anima e corpo al lavoro per districarsi tra crimine e dramma familiare, la storia si intreccia con il mondo dei fornai e la realtà carceraria. L’ultima settimana della stagione vedrà Vanessa Scalera tornare ai picchiettìo dei tacchi nel centro storico, affrontando una crisi che tocca il cuore della comunità locale. Il ritrovamento di un cadavere nel Palombaro lega indissolubilmente due mondi apparentemente distanti: chi impasta il pane a mano e chi vive dietro le sbarre. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Imma Tataranni 5: cadavere nel Palombaro e crisi familiare

Articoli correlati

Imma Tataranni 5, la trama dell’ultima puntata: nel finale del 29 marzo trionfa l’amore tra Imma e PietroLe anticipazioni della quarta puntata di Imma Tataranni - Sostituto procuratore 5 in onda domenica 29 marzo su Rai1.

Imma Tataranni 5, torna su Rai1 la pm di Matera tra crisi private e nuovi equilibriDa domenica 8 marzo su Rai1 la quinta stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore: quattro nuove puntate tra indagini, separazioni e un nuovo...

Una selezione di notizie su Imma Tataranni

Temi più discussi: Imma Tataranni 5: la trama del quarto episodio; Un nuovo caso impegna Imma Tataranni. E sul fronte personale la situazione si scalda; Imma Tataranni 5, stasera in tv la terza puntata: le anticipazioni; Diana, Pietro e il doppio tradimento di Imma: tutto nella terza puntata di Imma Tataranni 5, stasera in tv.

Imma Tataranni 5, anticipazioni ultima puntata di domenica 29 marzo 2026Anticipazioni della quarta e ultima puntata di Imma Tataranni - Sostituto Procuratore 5, in onda su Rai 1 domenica 29 marzo 2026 ... davidemaggio.it

Imma Tataranni 5, la trama dell’ultima puntata: nel finale del 29 marzo trionfa l’amore tra Imma e PietroLe anticipazioni della quarta puntata di Imma Tataranni - Sostituto procuratore 5 in onda domenica 29 marzo su Rai1 ... fanpage.it

Anche il terzo appuntamento con Imma Tataranni è appena terminato! Domenica prossima, 29 marzo, andrà in onda la quarta e ULTIMA puntata della stagione (e della serie) Vi sta piacendo facebook

Il set di Imma Tataranni mi ha dato proprio tanto: leggerezza e amicizia. Barbara Ronchi, insieme a Francesco Amato, hanno raccontato la quinta stagione della fiction tratta dai romanzi di Mariolina Venezia, a Hollywood Party, in podcast su RaiPlay Sound bit.l x.com