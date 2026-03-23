Imma 5 | omicidio al Parco Paradiso e crisi tra amici
Stasera su Rai 1 va in onda la terza puntata di Imma Tataranni 5, dove le tensioni tra i protagonisti si accendono con forza crescente. Diana scopre un manuale che rivela l'ambizione di Imma di diventare procuratore capo, mentre Pietro manifesta una gelosia esplosiva verso Mike, l'insegnante di inglese che sta conquistando la fiducia della sostituta. L'episodio centrale ruota attorno a un omicidio scoperto al Parco Paradiso: il corpo dell'avvocato Marco Pignatelli è stato rinvenuto in circostanz . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Una raccolta di contenuti su Parco Paradiso
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