Le indiscrezioni sul possibile matrimonio tra Ilary Blasi e Bastian Müller continuano ad alimentare il gossip italiano, ma la realtà appare più complessa di quanto raccontato finora. Nonostante la proposta romantica avvenuta a Parigi e il clima di apparente serenità della coppia, la conduttrice risulta ancora legalmente sposata con Francesco Totti, elemento che blocca ogni possibile passo verso le nozze. Negli ultimi mesi, la vicenda sentimentale dell’ex volto del Grande Fratello Vip si è trasformata in uno dei casi più seguiti della cronaca rosa, tra dichiarazioni pubbliche, silenzi strategici e indiscrezioni sempre più frequenti. Tuttavia, l’ultimo aggiornamento rischia di cambiare gli scenari: il percorso legale verso il divorzio non sarebbe ancora vicino alla conclusione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Ilary Blasi, l’indiscrezione: “Non si sposa più, saltato il divorzio con Totti”

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