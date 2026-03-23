Non è la prima volta e, purtroppo, non sarà l’ultima. Il leader della Lega, Matteo Salvini, viene criticato, come la maggior parte dei politici, un giorno sì e l’altro pure. Perfino al funerale di Umberto Bossi è scattata una contestazione impietosa contro il leader del Carroccio che si era vestito con una camicia verde per ricordare il Senatore insieme alla compagna Francesca Verdini. Un uomo ha addirittura iniziato ad urlare contro il ministro dei Trasporti: "Ridacci la Lega Salvini! Ridacci la Lega!". Ieri sera, però, la contestazione ha raggiunto l’apice nel senso peggiore del termine. In occasione del voto sul referendum di domenica 22 marzo e lunedì 23 marzo 2026, Salvini si è recato, come d’altronde tutte le altre cariche del governo, al suo seggio per votare e dare il suo apporto alla riforma della giustizia italiana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Il vomito". La maleducata insulta Salvini, lui la demolisce così

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