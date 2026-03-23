C’è un dato che supera il risultato elettorale e lo ingloba, lo attraversa, lo rende quasi secondario: la vittoria del No. Non è solo una scelta politica, non è nemmeno una risposta a un quesito specifico. È qualcosa di più profondo, quasi istintivo. È una forma di difesa. In ogni consultazione referendaria, quando il terreno si fa incerto e il cambiamento diventa concreto, una parte larga del Paese si ritrae. Non per convinzione ideologica, ma per una forma di prudenza che sfiora la diffidenza. Il No diventa allora la forma più semplice di conservazione, la più immediata, la meno rischiosa. È in questo senso che il risultato assume un valore che va oltre la contingenza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Il trionfo del no e la paura del possibile: perché l’Italia sceglie sempre di non cambiare

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