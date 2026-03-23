Domenica da incorniciare per la Vigor. Vittoria, nuovi esordi e graditi ritorni, mister Aldo Clementi non può che essere raggiante: la sua squadra continua a regalare prestazioni di alto livello. "Partita vinta nettamente, al di là del risultato devo riconoscere la bravura dei ragazzi che hanno approcciato perfettamente un appuntamento per nulla semplice – spiega l’allenatore della Vigor –. Ho apprezzato delle gran belle giocate, forse siamo stati un po’ imprecisi in alcune situazioni, ma abbiamo creato tanto". Qualcosa però al tecnico di Senigallia non è proprio piaciuto. "Il gol subito mi ha fatto davvero arrabbiare – aggiunge –. Era evitabile il calcio d’angolo da cui è nata la rete di Gasperoni, figuriamoci il gol. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il tecnico analizza la sfida in chiave corsa playoff. Clementi galvanizza l’ambiente rossoblu: "Bell’approccio, e ora c’è anche Pesaresi»

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