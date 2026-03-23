Il suo nome dedicato allo zio morto quasi subito nella Prima Guerra Mondiale | Emilia festeggia il secolo di vita

Emilia Pandolfi ha celebrato questo importante traguardo circondata dall’affetto dei familiari e con la presenza della sindaca Stefania Signorini Grande festa venerdì scorso all’istituto Visintini di via Flaminia per i cento anni di Emilia Pandolfi, che ha celebrato questo importante traguardo circondata dall’affetto dei familiari e con la presenza della sindaca Stefania Signorini. Un traguardo importante che racconta una vita lunga un secolo, intrecciata con la storia del territorio. Nata il 20 marzo 1926 in una famiglia di contadini, Emilia è cresciuta nella campagna falconarese, in un nucleo familiare allargato fatto di zii e cugini, dove il lavoro nei campi iniziava fin da piccoli ma non mancavano affetto e solidarietà. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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