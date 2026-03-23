Il sudamericano decide l’incontro Castelfidardo Manuel Morais è l’uomo del destino Il venezuelano segna un gol che vale mezza salvezza
1 CHIETI 0: Osama, Ascoli, Paramatti, Dompnier (28’ pt Palestini), Fiscaletti, Tarulli, Abagnale, Clerici, Gallo, Morais (23’ st Traini), Valentino. Panchina: Petrucci, Bartoli, Ruini, Bugari, Taddei, Georgievski, Dovhanyk. All. Cuccù. CHIETI: Mercorelli, Pollini (1’st Ela Mangue), Alessi, Gonzalez, Caparros, Selasi (19’st Tempelaar), Sanz, Di Pardo (19’ st Mastronardi), Madonna (1’ st Calvosa), Monsif, Mbaye (27’ st Surricchio). Panchina: Zanin, Popovici, Oddo, Sonko. All. Del Zotti. Arbitro: Pascali di Pistoia Rete: 24’ pt Morais Seconda vittoria di fila per il Castelfidardo, che vince un altro scontro diretto per la salvezza, compiendo così un ulteriore passo importante verso il raggiungimento dei playout. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Articoli correlati
Leggi anche: Castelfidardo. Morais dà la spinta: "Una gara difficile. Serve il successo»
Leggi anche: CASTELFIDARDO. Morais scalpita: "Vincere col Termoli»