il sogno olimpico di berlusconi jr

Il suo allenatore: “Lorenzo sul ring è trattato come gli altri. È in gamba, sveglio e determinato” La boxe si affida alla nostalgia. Floyd Mayweather sale di nuovo sul ring contro Manny Pacquiao Sacrificio, impegno, stare in gruppo, rispetto, educazione. Questi sono solo alcuni dei tanti valori che il pugilato insegna. Amedeo Marai, allenatore della palestra “Area Bastarda” di Rapallo, ce lo spiega bene quando gli chiediamo cosa vuole che i suoi ragazzi e le sue ragazze imparino dentro e fuori dal ring: “Se prendi un impegno devi portarlo avanti. Devi essere rispettoso verso le persone con cui ti alleni. Se non vieni in palestra, non avvisi e non c’è un motivo, fai le flessioni come gli altri”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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