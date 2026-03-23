Il sindaco Ferrara sul referendum | Con il No ha vinto la partecipazione

Il primo cittadino di Chieti, Diego Ferrara: "Lieto della grande adesione dei giovani alle tematiche referendarie. La loro voce è importante per il futuro di tutti" «Chieti e l’intera provincia hanno dato una risposta chiara e forte: quasi il 58,5% di affluenza complessiva e un dato ancora più significativo in città, con il 61,05% nelle 54 sezioni. Numeri che parlano da soli e che raccontano una comunità viva, consapevole, capace di scegliere e partecipare».Questo il primo commento del sindaco Diego Ferrara sugli esiti referendari. Il primo cittadino prosegue: «Sono particolarmente lieto di questo risultato, a prescindere dalle posizioni, la mia è sempre stata palese, perché in esso si sente forte e chiara anche la voce dei giovani: una generazione informata, determinata e partecipe, come non accadeva da tempo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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Le province con l'affluenza più alta alle ore 12 sono tutte in Emilia-Romagna: Bologna (21,1%), Ferrara (19,6%), Ravenna (19,5%), Reggio Emilia e Modena (19,3%). In coda invece le siciliane Agrigento (7,7%), Caltanissetta (8,1%), Enna (8,5%) e Trapani (8, x.com