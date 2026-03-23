Domenica in Francia il Partito Socialista ha vinto nelle quattro principali città in cui si teneva il secondo turno delle elezioni locali: Parigi, Marsiglia, Lille e Lione. Nelle prime tre l’ha fatto senza allearsi con i candidati della France insoumise (LFI), il partito di estrema sinistra che negli ultimi mesi ha adottato posizioni sempre più radicali, a causa delle quali i Socialisti avevano rifiutato di stringere un’alleanza nazionale, pur permettendo quelle locali. Nelle città in cui queste alleanze sono state fatte però le coalizioni di sinistra hanno perso, come a Tolosa, Strasburgo, Poitiers, Limoges e Tulle. Questo è stato un duro colpo per La France insoumise, che non ha potuto dimostrare di essere essenziale per far vincere la sinistra, anzi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il secondo turno delle elezioni locali in Francia è stata una vittoria per i Socialisti

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