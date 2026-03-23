il rumore dei cocci

Ci sono dei silenzi che non sono assenza de rumore, sono bomboniere de dinamite pronte a esplode appena qualcuno accende un fiammifero per cercà le chiavi de casa. Quello de Gasperini nel post Roma-Lecce non è un silenzio normale, è quel silenzio che cala a cena quando hai appena detto a tua madre che hai mollato l’università per dà la caccia ai Pokémon a tempo pieno. Un silenzio che occupa tutto lo spazio, che sposta l’aria, che ti fa sentì il battito del cuore come se fosse un martello pneumatico sull’asfalto de via Nazionale. Vinciamo 1-0. Finalmente. Un gol de Robinio Vaz, un ragazzino che fino a mezz’ora prima guardavamo come se fosse l’ennesimo pacco arrivato per sbaglio col corriere e che invece s’è rivelato l’unico raggio de sole in un mese de nebbia fitta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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