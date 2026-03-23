Il ritorno dello storico show su Rai 1 ripropone un format che sa di già visto, tra esibizioni di qualità e nostalgia, ma senza un'idea forte capace di distinguersi davvero dagli altri programmi del sabato sera Il ritorno di Canzonissima su Rai 1 conferma ciò che molti temevano: il sabato sera della rete continua a riproporre lo stesso schema, senza una vera evoluzione artistica. E forse non è un caso se per oltre 50 anni nessuno ha rimesso mano a uno dei titoli più iconici della tv italiana. Quando mancano le idee, riportare in vita un marchio storico non basta: il rischio è quello di "corrompere" anche la leggenda. La prima puntata ha chiarito subito la direzione del programma. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il ritorno di Canzonissima su Rai 1 è solo un karaoke “di talento”

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