Vittorio Sgarbi è tornato: dopo il periodo difficile che ha attraversato nell’ultimo anno, il critico d’arte si è presentato nel seggio di San Severino Marche, in provincia di Macerata, per esprimere il suo diritto di voto. Da alcuni mesi, Sgarbi sta lentamente provando a riprendersi la sua vita e il suo ruolo, quello che il pubblico gli riconosce all’unanimità, ossia esperto d’arte e critico d’eccellenza, tra i più competenti d’Italia. Un ruolo al quale aveva abdicato temporaneamente nei tempi bui, dopo l’accusa di aver riciclato il dipinto “La cattura di San Pietro” di Rutilio Manetti, ritenuto rubato nel 2013. L’assoluzione. Un’accusa che si è rivelata infondata e che lo scorso 16 febbraio ha portato alla piena assoluzione del critico perché il fatto non costituisce reato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il ritorno del leone: Sgarbi va a votare al referendum dopo il fango mediatico e l’assoluzione

Articoli correlati

Assoluzione per Sgarbi sul caso del quadro di Manetti: Corbelli (Diritti Civili) chiede a Meloni il ritorno al MinisteroDopo l’assoluzione anche dall’ultima accusa, quella di riciclaggio, per Vittorio Sgarbi , pronunciata dal gup del Tribunale di Reggio Emilia...

Vittorio Sgarbi va a votare dopo i problemi di salute, poi l’annuncio agli italianiIl ritorno sulla scena pubblica di Vittorio Sgarbi rappresenta un momento di particolare rilievo non solo per la cronaca politica, ma anche per...

Tutto quello che riguarda Il ritorno del leone Sgarbi va a votare...

Il voto di Vittorio Sgarbi al referendum, ritorno a San Severino Marche: l'arrivo ai seggi con la sciarpa rossaIl critico d’arte ha votato nella scuola della frazione marchigiana accompagnato da Sabrina Colle e dall’avvocato Giampaolo Cicconi. Ad accoglierlo la sindaca Rosa Piermattei, in una visita dal forte ... msn.com

Riecco Vittorio Sgarbi: lo sguardo stanco si accende nell’affetto della ‘sua gente’Ferrara, 19 febbraio 2026 – Il ritorno del maestro. Una lunga sciarpa a quadri gli cinge le spalle un po’ curve sul tavolo. Ci ha voluto essere, non ha parlato. Vittorio Sgarbi è seduto al tavolo, ... ilrestodelcarlino.it