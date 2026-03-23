“ Se resto solo ” feat. Daniele Coccia Paifelman e Giandomenico Anellino è il nuovo singolo dei Radici nel Cemento, disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 20 marzo per Redgoldgreen Label. Dopo oltre trent’anni di carriera, la storica band romana torna con nuova musica e sceglie di farlo con un brano intimo e introspettivo. Il nucleo del gruppo – Rastablanco (voce, chitarre), Giampietro “ Jump ” Pica (chitarre, voce), Vincenzo Caristia (batteria) e Pierfrancesco Cacace (sax) – presenta al pubblico una ballad delicata in cui il reggae resta il fulcro della proposta sonora, pur mescolandosi con tante sfumature. Arricchito dalla... 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Il ritorno dei Radici nel Cemento con il nuovo singolo Se resto solo

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