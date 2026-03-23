Il requiem di Mozart nella cattedrale di Udine

A 270 anni dalla nascita di Wolfgang Amadeus Mozart, il “Festival dei Tiepolo e del Settecento in Europa”celebra il genio classico della musica con l’esecuzione del “Requiem in re minore K 626” nel giorno della morte del pittore veneziano. Venerdì 27 marzo, alle ore 20.30 nella Cattedrale di Santa Maria Annunziata a Udine, una larga compagine composta dal Coro del Friuli Venezia Giulia, brillanti solisti ovvero il soprano Mara Corazza, il mezzosoprano Marianna Acito, il tenore Enrico Basso e il basso Kevin Baliviera, con l’Fvg Orchestra diretta da Paolo Paroni, darà suono e voce a quest’immenso affresco sonoro del Settecento, dove dolore, supplica, pietà e speranza trasformano la liturgia dei defunti in una meditazione universale sulla condizione umana. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Il Requiem di Mozart in Cattedrale per i 270 anni dalla nascita del compositore

Leggi anche: Il Requiem di Mozart nella Basilica di San Pietro

Requiem di Mozart a Chiesa Nuova Roma 23 Ottobre #shorts

Contenuti e approfondimenti su Il requiem di Mozart nella cattedrale...

Temi più discussi: Il Requiem di Mozart risuona a Santa Maria Maggiore grazie all’Opera di Varsavia; L’ultimo canto: il Requiem di Mozart risuona al Conservatorio di piazza Bodoni; Mysterium Festival 2026: straordinario debutto con il Requiem di Mozart nella Concattedrale di Taranto; Sant'Antonino accoglie il Requiem di Mozart del Conservatorio.

Avezzano, il Requiem di Mozart in Cattedrale: concerto evento per la Domenica delle PalmeAvezzano: sarà la Xylon Orchestra di Roma, diretta dal Maestro Matteucci, a eseguire il celebre Requiem di Wolfgang Amadeus Mozart. laquilablog.it

Per la prima volta il Requiem di Mozart verrà suonato ad Avezzano, concerto nella Cattedrale più grande d’Abruzzo per la Santa PasquaUn gradito e grande ritorno: lo eseguirà la Xylon Orchestra di Roma, diretta dal Maestro Paolo Matteucci. All’interno del luogo di fede, il lascito musicale e spirituale di Mozart, composto nel ... terremarsicane.it

This part always makes me chuckle! Such a hard decision Cosi fan tutte, Aix-en-Provence 2006 #ElinaGaranca #ElinaGaranca #Mozart #Cosifantutte #Dorabella #Aixenprovence #festival #openair #performance . facebook

Baricco al Bif&st: «Mozart era il Quentin Tarantino della musica del XVIII secolo» - News x.com