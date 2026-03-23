il referendum svilito

E’ stata la campagna elettorale più brutta: dagli show di Gratteri alle sceneggiate sul sorteggio, una rincorsa al degrado (che ha visto prevalere il fronte del No). Catalogo di una lunga serie di manipolazioni e bugie Finalmente basta. E’ chiusa. E’ finita. Cala il sipario sulla campagna elettorale più brutta della storia repubblicana (e forse delle democrazie occidentali). Tempo poche ore, si conoscerà l’esito di tanto orribile vaneggiare. Ma intanto urge una fedele cronaca dei giorni in cui abbiamo dato il peggio di noi stessi. Una cronaca puntuale e dettagliata. Certo, bon ton e obbligo di una visione ecumenica, equilibrata, perfettamente bilanciata dovrebbero indurre a una rappresentazione equanime e cerchiobottista (so bene come si fa). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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