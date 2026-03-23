Il quartetto Armida fa tappa a Pinerolo con la tournée dedicata a Schubert
Fa tappa a Pinerolo la tournée triennale italiana che il Quartetto Armida dedica al ciclo di Schubert: martedì 31 marzo appuntamento in Accademia di musica (viale Giolitti, 7) per la Stagione concertistica 2526 ‘Ascolti’ della Fondazione Accademia di Musica. l concerto si terrà alle 20:30, anticipato alle 20:00 dall’incontro “Inseguire le note” curato dal M° Claudio Voghera, direttore artistico della Stagione, che tra curiosità storiche e musicali guiderà il pubblico verso l’ascolto.Commovente, virtuoso, accattivante: il Quartetto Armida, è uno dei quartetti d’archi di punta della nuova generazione. Fondata a Berlino nel 2006, questa... 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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