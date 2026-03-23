Il punto assurdo di Kittay a Miami | colpisce il paletto ed è vincente avversari increduli

Da fanpage.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Incredibile punto nel doppio maschile a Miami: Kittay colpisce la palla, sbatte contro il paletto della rete e trova un passante vincente. Avversari di stucco, ma il punto è regolarissimo: ecco cosa dice il regolamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Leggi anche: Tragedia sulle strade: auto sbanda, colpisce un paletto e si cappotta. Muore una donna

A Miami debutto vincente per Sinner e per il duo Paolini-ErraniAGI - Debutto con vittoria per Jannik Sinner al Miami Open, il secondo Masters 1000 della stagione che si sta disputando sul duro all'Hard Rock...

Cerca tra news e video legati all’argomento.