Il punto assurdo di Kittay a Miami | colpisce il paletto ed è vincente avversari increduli
Incredibile punto nel doppio maschile a Miami: Kittay colpisce la palla, sbatte contro il paletto della rete e trova un passante vincente. Avversari di stucco, ma il punto è regolarissimo: ecco cosa dice il regolamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Leggi anche: Tragedia sulle strade: auto sbanda, colpisce un paletto e si cappotta. Muore una donna
A Miami debutto vincente per Sinner e per il duo Paolini-ErraniAGI - Debutto con vittoria per Jannik Sinner al Miami Open, il secondo Masters 1000 della stagione che si sta disputando sul duro all'Hard Rock...