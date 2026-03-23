Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato al 23 Marzo 2026 si attesta a 0,1652 €kWh. Analizzando le variazioni orarie della giornata precedente ( 22 Marzo 2026 ), il prezzo minimo registrato è stato di 0,1309 €kWh (alle ore 13), mentre il massimo ha raggiunto 0,2239 €kWh (alle ore 20). Le ore più economiche per il consumo di energia sono risultate quelle centrali della giornata, in particolare tra le 11 e le 14, mentre il picco di costo si è verificato in fascia serale, tra le 19 e le 21. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente 23032026 0,1652. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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