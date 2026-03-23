Di quanto si è rivalutata la mia liquidazione? È possibile sapere come vengono investiti i contributi che ho messo da parte durante la vita lavorativa? È possibile ritirarli? A quanto ammonta «il capitale dormiente», cioè la liquidità versata e mai «ritirata» dagli aventi diritto? Sono queste alcune delle domande che molti ex professionisti (anche allenatori) rivolgono ai responsabili al fondo di fine carriera dei calciatori, avendo, a quando pare, poche risposte. La denuncia arriva dalla società di consulenza Offside FC che ha avuto mandato da circa 1.000 ex professionisti, che hanno calcato i campi soprattutto in serie A e B, e pretendono adesso maggiore trasparenza e rispetto di un diritto elementare per qualsiasi metalmeccanico, colletto bianco o dirigente aziendale: avere notizie chiare sulle loro pensioni. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il pressing dei Campioni per salvare le pensioni dei «peones» del calcio

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