Il presidente di Ater Federico Santi nella Giunta nazionale di Federcasa

Federcasa è la realtà che riunisce 84 enti che da più di un secolo costruiscono e gestiscono alloggi di edilizia residenziale pubblica in tutta Italia Importante riconoscimento politico-amministrativo per l'esponente di Alleanza Sinistra Italiani e Verdi, Federico Santi, attualmente presidente dell'ente Ater Umbria (alloggi popolari): è ufficialmente entrato a far parte della Giunta esecutiva di Federcasa per il trienno 2024-27 dopo il voto del direttivo. La Giunta composta da 11 unità che raccolgono le varie sensibilità politiche e territoriali degli enti associati. Federcasa è la realtà che riunisce 84 enti che da più di un secolo costruiscono e gestiscono alloggi di edilizia residenziale pubblica in tutta Italia destinati a famiglie con redditi bassi o in condizioni di fragilità sociale. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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