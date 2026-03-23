il premio in senato

Dalla ribalta nazionale ai riflettori sul territorio: tra le eccellenze premiate a Roma spicca anche la provincia di Arezzo. A ricevere il marchio Evento di Qualità è stata infatti “ La Notte del Conte Baldovino ”, manifestazione organizzata dalla Pro Loco di Monte San Savino, che entra così nel circuito delle iniziative certificate da Unpli, l’Unione nazionale delle pro loco. La consegna è avvenuta nella prestigiosa Sala Koch del Senato, al termine di due giornate dedicate alla valorizzazione delle tradizioni locali. Un riconoscimento che premia non solo la qualità organizzativa dell’evento, ma anche la sua capacità di raccontare la storia e l’identità di una comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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