il prato vince nel finale e scala la classifica

Prato 1 San Donato Tavarnelle 0 Prato (3-5-2): Furghieri; Berizzi, Risaliti, Polvani; Cesari (dal 75’ Limberti), Greselin (dal 63’ Andreoli), Fiorini, Lattarulo, Zanon (dal 68’ D’Orsi); Verde, Rossetti. A disposizione Stomeo, Corsa, Boccardi, Sarpa, Santarelli, Atzeni. All. Dal Canto. San Donato Tavarnelle (4-3-1-2): Neri; Croce, Morelli, Cecchi, Perugi; Falconi (dall’87’ Puppato), Gistri (dal 62’ Pecchia), Torrini; Calonaci (dal 71’ Nardella); Rotondo (dal 56’ Lomangino), Ciravegna (dall’80’ Mignani). A disposizione Tampucci, Kovalenko, Leonardi, Ronci. All. Bagatti. Arbitro: Angelo di Marsala Marcatori: Berizzi all’84’. Note: circa 1.900 spettatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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