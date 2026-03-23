Il popolo di Pontida saluta il suo Senatùr | Quando parlava sembrava ci fosse il terremoto

Da “Bossi Bossi” a “Grazie Umberto”, fino agli applausi che hanno scandito il passaggio del feretro lungo la strada provinciale che separa l’abbazia di San Giacomo dal Pratone. Domenica 22 marzo, il popolo della Lega ha salutato il suo fondatore, Umberto Bossi, scomparso giovedì sera. I funerali, celebrati a mezzogiorno, si sono tenuti a Pontida, luogo simbolo del Carroccio e teatro del raduno leghista fin dal 1990. Fin dalle prime ore del mattino, migliaia di persone si sono raccolte dinanzi al sagrato della chiesa e al prato adiacente. Molti indossavano la tradizionale camicia verde e portavano al collo o nel taschino della giacca un fazzoletto dello stesso colore. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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