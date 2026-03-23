Il piano segreto dei Benedettini | visite guidate serali al Monastero cinquecentesco
Officine Culturali vi accompagnerà in un intrigante viaggio nel tempo alla scoperta del complesso edificato a partire dal 1558 dall’ordine benedettino di Catania. Il percorso, dedicato al monastero cinquecentesco, svelerà anfratti, cunicoli, stanze e gallerie che, oltre a conservare ancora oggi le tracce del terremoto del 1693, raccontano di una vita monastica dimenticata, ricoperta dalle macerie della calamità naturale che cambia l’aspetto della città, del monastero e della quotidianità benedettina. Nel segno di Sant’Agata, le creazioni della stilista Valentina Santagati trasformano via Etnea in un percorso devozionale . 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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