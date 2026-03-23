Il parco a tema di Minecraft apre vicino Londra nel 2027

(Adnkronos) – Merlin Entertainments ha confermato ufficialmente l’apertura di "Minecraft World" presso il parco Chessington World of Adventures, prevista per il 2027. L’investimento di circa 50 milioni di sterline (57 milioni di euro) darà vita a un'area tematica che traspone le iconiche ambientazioni a blocchi del titolo Mojang nella realtà fisica. Il progetto prevede la. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Tutti gli aggiornamenti su Il parco a tema di Minecraft apre...

Temi più discussi: Minecraft sta per avere il suo parco dei divertimenti nei dintorni di Londra; Minecraft: nel 2027 aprirà un parco a tema nel Regno Unito; Annunciata per il 2027 la land a tema Minecraft World al Chessington World of Adventures; Minecraft World: il parco a tema permanente aprirà a Londra nel 2027.

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