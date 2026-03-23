Il Paradosso di Giorgia | Grande Leader Piccoli Seguaci

di Paolo Fedele * Nei corridoi del potere romano si sta sviluppando una dinamica pericolosa: il consenso personale di Giorgia Meloni rischia di trasformarsi in una sconfitta elettorale. Il risultato del referendum fornisce un chiaro segnale: la Premier è un gigante, ma circondata da un governo e da parlamentari di centro-destra inadeguati, che sembrano considerare il governo come un litigio da bar. Il “No” espresso dagli elettori non è solo un voto contro Meloni, ma una reazione all’ambiente che la circonda, percepito come distante dalle reali necessità del Paese. Mentre la Premier si dedicava a questioni diplomatiche, gli uomini del suo governo, ministri, sottosegretari, deputati e senatori, sono stati più impegnati nella retorica che nella sostanza, allontanando così il consenso. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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